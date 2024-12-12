Казахстан остаётся платёжеспособной страной с низким уровнем госдолга - МНЭ РК
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Правительственный долг в Казахстане составляет 21,3% от ВВП, общий госдолг, включая долги местных исполнительных органов, достигает 22,6%. Эти показатели вызывают немало вопросов относительно стабильности и финансовой устойчивости страны. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz вице-министр национальной экономики Арман Касенов дал разъяснения по этой теме.
Арман Касенов подчеркнул, что Казахстан демонстрирует высокую платёжеспособность и приемлемый уровень госдолга, что подтверждается как международными рейтингами, так и данными по другим странам.
"Мы регулярно делаем анализ, смотрим на данные по другим странам. На сайте Международного валютного фонда все граждане могут посмотреть данные по другим странам. В частности, там имеется статистика по 87 странам. И данные, которые мы проанализировали, говорят о том, что средний уровень госдолга к ВВП в этих странах составляет 61%. Это в 2,7 раза больше, чем показатели Казахстана, что наглядно демонстрирует относительную финансовую устойчивость нашей страны", - сказал вице-министр.
Этот фактор служит важным аргументом при обсуждении кредитоспособности страны с международными рейтинговыми агентствами, такими как Moody's, Standard & Poor's и Fitch. Эти агентства также подтверждают, что Казахстан обладает приемлемым уровнем госдолга и платёжеспособностью.
Как отметил Арман Касенов, недавно прошли очередные переговоры с Moody's, в результате которых рейтинг Казахстана был повышен до наивысшего уровня за последние 30 лет. Это подтверждает, что в глазах международных финансовых экспертов Казахстан остается платёжеспособной страной с низким уровнем госдолга.
Хотя долг к ВВП в большинстве стран растёт, в Казахстане наблюдается противоположная тенденция: на протяжении последних десяти лет он даже уменьшился.
"С точки зрения рейтинговых агентств мы либо сохраняем свою платёжеспособность, либо наоборот даже увеличиваем. Долг к ВВП может с течением времени возрастать. У большинства стран мира действительно этот показатель растёт. В Казахстане такое не происходит. Если мы возьмём госдолг к ВВП за последние 10 лет в стране, то он, как правило, превышал 23%, в среднем находился ещё выше. А в этом году он находится на уровне ниже 23%. Мы также не замечаем ухудшения показателей. По нашему мнению, платёжеспособность страны находится на высоком уровне, государственный долг находится на приемлемом уровне, это подтверждается как рейтинговыми агентствами, так и данными по другим странам", - резюмировал вице-министр национальной экономики.
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