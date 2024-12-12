Правительственный долг в Казахстане составляет 21,3% от ВВП, общий госдолг, включая долги местных исполнительных органов, достигает 22,6%. Эти показатели вызывают немало вопросов относительно стабильности и финансовой устойчивости страны. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz вице-министр национальной экономики Арман Касенов дал разъяснения по этой теме.

Арман Касенов подчеркнул, что Казахстан демонстрирует высокую платёжеспособность и приемлемый уровень госдолга, что подтверждается как международными рейтингами, так и данными по другим странам.

"Мы регулярно делаем анализ, смотрим на данные по другим странам. На сайте Международного валютного фонда все граждане могут посмотреть данные по другим странам. В частности, там имеется статистика по 87 странам. И данные, которые мы проанализировали, говорят о том, что средний уровень госдолга к ВВП в этих странах составляет 61%. Это в 2,7 раза больше, чем показатели Казахстана, что наглядно демонстрирует относительную финансовую устойчивость нашей страны", - сказал вице-министр.

Этот фактор служит важным аргументом при обсуждении кредитоспособности страны с международными рейтинговыми агентствами, такими как Moody's, Standard & Poor's и Fitch. Эти агентства также подтверждают, что Казахстан обладает приемлемым уровнем госдолга и платёжеспособностью.

Как отметил Арман Касенов, недавно прошли очередные переговоры с Moody's, в результате которых рейтинг Казахстана был повышен до наивысшего уровня за последние 30 лет. Это подтверждает, что в глазах международных финансовых экспертов Казахстан остается платёжеспособной страной с низким уровнем госдолга.

Хотя долг к ВВП в большинстве стран растёт, в Казахстане наблюдается противоположная тенденция: на протяжении последних десяти лет он даже уменьшился.