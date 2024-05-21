Казахстан остаётся одним из локомотивов ШОС - политолог

К Шанхайской организации сотрудничества проявляется большое внимание во всём мире. Нашей деятельностью интересуются другие державы. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министрами иностранных дел государств-членов ШОС. В каких направлениях стороны намерены усилить сотрудничество? И как партнёрство в рамках Организации отразится на развитии её стран-участниц? Своё мнение по ряду вопросов выразил эксперт узбекского ННИЦ "Билим карвони" Закир Усманов, передает BaigeNews.kz.

- Закир Каримович, президент заявил, что Казахстан со своей стороны представил сбалансированные предложения по трансформации ШОС в эффективный многосторонний механизм сотрудничества. О чём, на Ваш взгляд, свидетельствует этот момент?

- В основе деятельности организации лежит решение территориальных споров, проблем безопасности и вопросы создания площадки для развития регионального сотрудничества между странами. Основными целями ШОС являются: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка. В определённой мере, эта организация показала свою эффективность, и стала площадкой для её членов в деле обеспечения доверия, сотрудничества в вышеупомянутых сферах. Все страны участники, получают определённую выгоду, синергетический эффект в развитии экономик своих стран. Хотя есть определённые расхождения во взглядах её участников. Ряд стран с более малой численностью населения, малой экономикой, выражают определённую позицию в том, чтобы эти страны не стали инструментом геополитической борьбы между гигантами.

- Какие у ШОС имеются перспективы?

- В условиях глобализации мировой экономики, стратегически важное значение будут иметь региональные организации, от которых все участники получают взаимную выгоду, в связи с этим, роль ШОС будет возрастать, это можно видеть на примере того, что к ней присоединились Индия, Пакистан, Иран. В дальнейшем ожидается присоединение и ряда других стран, что ещё больше повысит значимость и эффективность Организации. Постоянное расширение состава участников ШОС убедительно свидетельствует о неуклонном растущем международном авторитете и влиянии Организации в регионе и мире. Сегодня в регионе ШОС проживает практически половина населения земного шара (3,4 млрд человек), её пространство занимает около четверти земной суши (34 млн кв. км), а совокупный ВВП в 2022 году превысил 23 трлн долл. Прошедший 2023 год стал для ШОС периодом ещё одной "волны расширения". К "семье ШОС" в качестве диалоговых партнёров присоединяются сразу пять государств: Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и Объединенные Арабские Эмираты.

- Какую роль в развитии ШОС играет Казахстан?

- Казахстан, являясь одним из учредителей Шанхайской организации сотрудничества, одновременно остаётся одним из локомотивов ШОС. РК в рамках Организации вносит свой вклад в формирование тесных связей, способствуя созданию не только сбалансированного региона, но и глобального игрока, готового к вызовам многополярного мира. Ваша страна выступает как важное звено в развитии совместных инициатив, где укрепление безопасности и стабильности становятся неотъемлемой частью общего стремления. Инициативы и предложения Казахстана создают плацдарм для устойчивого развития, поднимающего взлетающий регион на глобальную арену. Предлагаемые рекомендации, такие как создание экономических преференций, Инвестиционного фонда ШОС, развитие транспортной взаимосвязанности и поддержка в сфере цифровых технологий, формируют стратегию о многополярном устойчивом мире. Сегодня Казахстан занимает пост председателя. В связи с этим, Президент РК К. Токаев обозначил ряд приоритетов. Во-первых, это усиление потенциала ШОС, которое заключается в принятии долгосрочных стратегических документов - Стратегии развития ШОС до 2035 года и Концепции совершенствования её деятельности. Они призваны создать основу для более тесного сотрудничества и эффективного функционирования организации в долгосрочной перспективе. Во-вторых, речь шла об укреплении сотрудничества в области обеспечения безопасности и стабильности. Казахстан готовит амбициозную инициативу, направленную на утверждение всеобъемлющего документа под названием "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". В этом ключевом документе будут заложены основополагающие принципы, направленные на укрепление доверия, поддержание стабильности и обеспечение безопасности на глобальном уровне. По этому поводу стоит уделить особое внимание мнению Президента Токаева, "что в условиях глобальной стратегической неопределённости, особую важность обретает применение комплексного подхода, учёт интересов всех сторон и постоянный поиск компромиссов". Важным направлением станет и продолжение консолидации усилий в мировом масштабе в вопросах решения проблем Афганистана, помощи её народу. В этой связи, стоит выделить слова Президента Токаева, которые он высказал на встрече с главами МИД стран ШОС: "Пристального внимания заслуживает ситуация в Афганистане. Важно продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации. Особую актуальность приобретает поддержка инициативы Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана".

- Какие ещё ключевые инициативы, озвученные К. Токаевым Вы могли бы выделить?

- Расширение торгово-экономических связей. К. Токаев предлагает фокусироваться на создании благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота, снятии торговых барьеров и запуске совместных предприятий в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Также Президент Казахстана выступает за создание базы "экономических преференций ШОС" и предлагает использовать потенциал МФЦ "Астана" для стимулирования инвестиций в региональные проекты. Практическим шагом в укреплении инвестиционной синергии в рамках ШОС может стать инициатива по созданию Инвестиционного фонда ШОС. Казахстан поддерживает, китайскую инициативу "Пояс и путь" с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и региональными инфраструктурными проектами в ареале ШОС. Кроме того, РК выдвигает и поддерживает согласования Энергетической стратегии странами ШОС в 2024 году, в Астане. Речь шла и об углублении культурно-гуманитарного сотрудничества. Это измерение является одним из наиболее динамично развивающихся сфер взаимодействия в рамках Организации. Также будет продолжена работа по дальнейшему углублению и расширению международных связей ШОС с многосторонними структурами, наблюдателями и партнёрами ШОС по диалогу.

- Участие во встрече министров иностранных дел государств – членов ШОС принял и глава МИД КНР Ван И. Какое значение имеет его приезд в РК для укрепления сотрудничества Казахстана и Китая?

- На наш взгляд, приезд министра иностранных дел КНР Ван И в Казахстан имеет важное значение в укреплении и развитии торгово-экономических отношений между РК и КНР, а также в развитии транзитных потоков, которые проходят по территории Казахстана, как альтернатива транзиту через другие территории. Стоит особо отметить, что объём взаимной торговли между Казахстаном и Китаем за тридцать лет вырос в более чем 60 раз, и достиг отметки 24,1 млрд долл. США. Экспорт Казахстана в Китай составляет 13,2 млрд долларов США, объём импорта из Китая составляет 11 млрд долларов США, данные показатели говорят о значительном объёме взаимной и выгодной торговли между странами. Китай является самым крупнейшим внешнеторговым партнёром Казахстана, поставляет в основном машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности, металлы и изделия из них. Основу экспорта Казахстана составляют минеральные продукты, металлы и продукции химической промышленности. Помимо этого, Китай занимает 4-е место по привлечённым в Казахстан иностранным инвестициям после Нидерландов, США и Швейцарии. По выражению посла КНР в РК Чжан Сяо: "…две страны ставят новые, более амбициозные цели…". Также планируется развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительство крупных автомагистралей и новых производств в машиностроении. Казахстан и Китай связывают не только политические и торговые отношения, но огромная граница протяжённостью почти 1800 км, множество стратегических хабов и логистических путей между странами обеспечивают глубокую культурно-гуманитарную интеграцию.

- Казахстан был и остается надёжным партнером Китая. Наши взаимоотношения и сотрудничество устремлены вперёд – в будущее. Об этом заявил Президент на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И. О чём, на Ваш взгляд, свидетельствует это заявление Токаева?

- Президент Касым-Жомарт Токаев, подчеркнул исключительно важную роль Китая в мировой политике, его инициативы формируют глобальную повестку дня и вносят существенный вклад в поддержание международного мира и стабильности. Он назвал Китай признанным лидером во многих сферах, включая производство и экспорт товаров, технологические инновации, экономический рост, международные инвестиции и так далее. Также Президент К. Токаев дал высокую оценку казахско-китайским отношениям в рамках международных организаций, в том числе ООН, ШОС, СВМДА. По словам Президента РК "Казахстан был и остается надёжным партнером Китая. Мы делаем всё возможное для реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее. Действительно, наши взаимоотношения и сотрудничество устремлены вперёд - в будущее". Также были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах и возможности расширения межправительственных контактов. Большие перспективы закладывает предстоящий визит лидера КНР Си Цзиньпин в Астану.