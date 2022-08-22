Казахстан остаётся лидером по росту цен на продукты в ЕАЭС

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Казахстан снова занял первое место по росту цен на продукты питания и безалкогольные напитки в ЕАЭС по итогам июля 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики РК.

По данным ведомства, больше всего за год подорожали продукты питания в Казахстане – на 19,9 процента. На втором месте находится Беларусь с 19,8 процента. На третьей строчке расположилась Россия. Там стоимость продуктовой корзины выросла на 18 процентов. Четвёртое место у Армении – 13,5 процента, а в Кыргызстане самые низкие цены в ЕАЭС – стоимость продовольствия выросла всего на 12,6 процента.

Отмечается, что годовая инфляция в Казахстане в июле 2022 года составила 15 процентов. Выше показатель наблюдался у России и Беларуси, 15,1 и 18,1 процента соответственно. В Кыргызстане и Армении по итогам июля инфляция составила 9,6 и 9,3 процента по сравнению с показателем 2021 года.

Ранее в Нацбанке сообщили, что в июле цены в Казахстане выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее ускорение зафиксировано в Атырауской области (с 14,1 процента в июне до 16 процентов в июле).

В июле 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,1 процента, что значительно выше среднего показателя июльской инфляции с 2017 года.