Казахстан остался без медалей в заключительный день Grand Slam по дзюдо
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
117Фото: НОК РК
Казахстанские дзюдоисты не смогли пробиться в финальный блок турнира серии Grand Slam в Астане, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Сегодня, 12 мая, медали разыгрываются в пяти весовых категориях (в трех у мужчин и в двух у женщин). Однако зацепиться за награды нашим спортсменам не удалось.
Все представители нашей команды завершили борьбу на ранних стадиях соревнований.
Таким образом, наши дзюдоисты на домашнем турнире завоевали четыре награды. Первой стала Галия Тынбаева. На третьем месте расположились Елдос Сметов (до 60 кг), Бахытжан Абдурахманов (до 73 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг).
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