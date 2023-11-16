Казахстан остается в международной зоне +7

Казахстан оставляет без изменения телефонный код +77. Об этом журналистам сообщили в министерстве цифрового развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"На данный момент Казахстан использует интегрированный международный код "+7" совместно с Российской федерацией в соответствии с Соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7 — зоны всемирной нумерации", заключенным между ведомствами связи двух стран. В целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем", — прокомментировали в министерстве.

"Министерством повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международный код +7. В связи с этим проработан вопрос с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской федерации заключения нового Соглашения между правительством Российской федерации и правительством Республики Казахстан об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации. На данный момент проект согласован государственными органами и заинтересованными сторонами. По итогам согласования проект направлен по дипломатическим каналам в РФ", - отметили в ведомстве.