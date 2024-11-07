Казахстан опозорился на старте чемпионата Азии по хоккею

В стартовом матче чемпионата Азии по хоккею, который проходит в Алматы, сборная Казахстана проиграла сборной Кореи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Олег Болякин выставил следующий состав: Амирбеков (Павленко) — Наместников-Бреус, Лихотников-Гренц-Рымарев; Михайлов-Степаненко, Дёмин-Борисевич-Преснов; Александров-Гребенщиков, Королинский-Зубов-Тютюньков; Кенесбай, Буяльский-Данияр-Волков, Чапоров

"Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыли корейцы, но затем Александр Борисевич его сравнял, но соперник снова вышел вперед. Все решала заключительная двадцатиминутка, где существенно ничего не изменилось, гости забросили третью и четвертую. 4:1 — сильнее Корея", - сообщает спортивный портал.