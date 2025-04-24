Казахстан опережает страны СНГ по индексу безопасности
Казахстан опережает соседей по уровню безопасности, об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.
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Президент Касым-Жомарт Токаев отметил рост международной привлекательности Казахстана и укрепление авторитета страны на глобальной арене. В своем выступлении он назвал казахстанский бирюзовый паспорт символом национальной идентичности и подчеркнул, что его сила и значимость возрастают с каждым годом, передаёт BaigeNews.kz.
"Казахстан стал страной, которую всё чаще выбирают для жизни и туризма граждане со всего мира. И это не случайность — это результат стабильности, безопасности и последовательной государственной политики", — подчеркнул Токаев.
Глава государства отметил, что согласно международным рейтингам, Казахстан по уровню безопасности опережает многих соседей, занимая 43-е место из 142 стран в Индексе верховенства закона по опции "Порядок и безопасность".
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