Президент Касым-Жомарт Токаев отметил рост международной привлекательности Казахстана и укрепление авторитета страны на глобальной арене. В своем выступлении он назвал казахстанский бирюзовый паспорт символом национальной идентичности и подчеркнул, что его сила и значимость возрастают с каждым годом, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан стал страной, которую всё чаще выбирают для жизни и туризма граждане со всего мира. И это не случайность — это результат стабильности, безопасности и последовательной государственной политики", — подчеркнул Токаев.

Глава государства отметил, что согласно международным рейтингам, Казахстан по уровню безопасности опережает многих соседей, занимая 43-е место из 142 стран в Индексе верховенства закона по опции "Порядок и безопасность".