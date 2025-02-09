Сборная Казахстана по боксу успешно выступила на международном турнире Boxam Elite-2025 в испанской Ла-Нусии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан завоевал 18 медалей — 6 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых — и занял первое место в медальном зачете. На втором месте — сборная Англии, у которой 13 медалей — 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых. Третьей командой по итогам турнира стала Украина, выигравшая 15 медалей — 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых.

15 из 18 медалей Казахстана выиграла мужская сборная — она уверенно заняла первое место в медальном зачете. Отечественные боксеры завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Второе место у мужчин заняла Англия — 7 медалей (3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые). Замкнула тройку мужская команда Украины — 8 медалей (2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые).

Женская сборная Казахстана не смогла выиграть золотых медалей — у нее в копилке два "серебра" и одна "бронза". Лучшей у женщин стала сборная Англии — две золотые, три серебряные и одна бронзовая медали. Также в тройку попали Украина (два "золота", два "серебра" и две "бронзы") и Испания (две золотые, одна серебряная и шесть бронзовых медалей).

Общекомандный медальный зачет Boxam Elite-2025:

1. Казахстан — 6-5-7 (18)

2. Англия — 5-5-3 (13)

3. Украина — 4-5-6 (15)

4. Испания — 3-3-8 (14)

5. Словакия — 2-1-0 (3)

6. Румыния — 1-2-1 (4)

7. Кыргызстан — 1-1-2 (4)

8. Венгрия — 1-0-4 (5)

9. Уэльс — 0-1-4 (5)

10. Китай — 0-0-5 (5)

11. Португалия — 0-0-2 (2)

12. Бангладеш — 0-0-1 (1)

12. Эквадор — 0-0-1 (1)

12. Сборная IBA — 0-0-1 (1).