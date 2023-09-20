Казахстан оказался сильнее лидера в отборе на чемпионат мира по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу в элитном раунде отборочного турнира на чемпионат мира 2024 года дома сыграла с командой Румынии и вырвала победу у соперника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка Румыния находилась на первом месте турнирной таблицы группы А, Казахстан был на втором.

На второй минуте матча счёт открыл Дуглас Жуниор. Почти сразу его сравнял Саболч Маня. Альберт Акбаликов снова вывел хозяев вперед, а Эдсон и Биржан Оразов довели счёт до разгромного ещё до перерыва - 4:1.

Во второй половине игры румыны задействовали вратаря и отыграли два гола. 4:3 - победа казахстанцев.

Ранее Казахстан на выезде со счетом 2:0 переиграл Нидерланды, а 6 октября встретится в гостях со сборной Азербайджана.