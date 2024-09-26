Казахстан оказался под пристальным вниманием соседей из-за цифрового кодекса

Казахстан станет одной из первых стран, где появится собственный цифровой кодекс. Сейчас над проектом работают депутаты мажилиса. К слову, они его и инициировали. При этом разработчики законопроекта лишены возможности воспользоваться международным опытом. Они сами станут объектом пристального внимания для государств, где к созданию такого закона только приступают, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Разрабатываемый закон станет тем же "гражданским кодексом" для цифровых правоотношений. Попутно будут вноситься изменения и в ряд сопутствующих законопроектов, но ни один закон не утратит силу, поясняет депутат мажилиса Екатерина Смышляева. По её словам, в новом законопроекте предусмотрено три основных направления: цифровые права граждан, системы цифрового государства и цифровая экономика. Будет выстраиваться защищённая инфраструктура хранения, обработки и передачи данных. Сам кодекс, продолжает парламентарий, нацелен на создание удобных и доступных для казахстанцев цифровых сервисов, а также устранение регуляторных барьеров, рассказывает Екатерина Смышляева.

"Впереди третий этап работы над кодексом – это "открытый код". Программисты хорошо знают данный подход к созданию качественного продукта. Детали и конкретные алгоритмы мы озвучим в ближайшее время. У каждого эксперта в сфере цифрового развития будет возможность внести конкретные предложения и получить обратную связь. На площадке мажилиса и министерства цифрового развития обсуждение будет максимально открытым и конструктивным. Ожидаются и внешние дискуссии. Уже сегодня профессиональные ассоциации запланировали специальные площадки для таких обсуждений. Уверена, что именно работа над цифровым кодексом должна объединить политику, практику и науку", – считает депутат мажилиса.

Заняться совместно с экспертным сообществом подготовкой отраслевого документа правительству и парламенту поручил президент в прошлогоднем послании. К слову, действующего цифрового кодекса пока нет ни в одном государстве, поэтому его подготовка в Казахстане вызывает интерес у экспертов цифровой отрасли в разных странах. К разработке собственного кодекса сейчас приступил Кыргызстан. Планы по принятию законодательства в цифровой сфере анонсировали и другие наши соседи: Россия, Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан. Кстати, в цифровом ведомстве Узбекистана активно перенимают опыт Казахстана в создании онлайн-сервисов госуслуг. По мнению министра цифрового развития РУ Шерзода Шерматова, такие платформы, в первую очередь, должны быть доступными для всех граждан. И не только в мегаполисах, но и в сельских глубинках.

"Все цифровые услуги, в первую очередь, должны быть доступны для тех, у кого есть интернет, девайсы и т.д. Наша задача – обеспечивать и инклюзивный доступ ко всем цифровым услугам. То есть люди с инвалидностью тоже должны иметь полноценный доступ ко всем цифровым услугам. А также нужно через IT-аутсорсинг и стартапы создавать рабочие места, чтобы люди с особыми возможностями тоже могли работать в этой сфере, оказывать дистанционные IT-услуги", – поделился Шерзод Шерматов.

Как рассказали в Минцифры Казахстана, в цифровом кодексе предусмотрят отдельные нормы, направленные на борьбу с незаконным использованием персональных данных.

"В настоящее время у нас используется электронная цифровая подпись. Мы планируем ввести простую цифровую подпись с аутентификацией, которой можно будет пользоваться посредством СМС, электронного письма и иных средств. Это упростит доступ граждан к подписанию документов, смарт-контрактов, либо каких-то договоров. Некоторые строительные компании оцифровали электронную ипотеку совместно с нами. Вводим усиления ответственности в данном плане, в части СМС-подписаний, почтовых подписаний", – уточнила директор департамента цифровой трансформации МЦРИАП РК Айгуль Джургенова.

Инициаторы разработки цифрового кодекса особое внимание уделили защите персональных данных казахстанцев. По словам Екатерины Смышляевой, будут определены статусы цифровых объектов, от которых зависит защита биометрических данных. Последние хранятся в государственных системах, банках и даже у сотовых операторов. И их утечка намного опаснее, чем взлом паролей и пин-кодов, так как такие данные нельзя заменить и киберпреступники могут использовать их на протяжении всей жизни человека. Украденные биометрические данные конкретного лица могут использоваться для отслеживания его передвижений, действий или привычек, отмечает Екатерина Смышляева.

К слову, Казахстан вошёл в десятку мировых лидеров по онлайн-сервису. В мобильных телефонах граждан сегодня доступны 90% госуслуг. По этому показателю республика вошла в число 30-ти самых оцифрованных государств мира и занимает 8-е место по оказываемым онлайн-услугам. Отчасти это и подталкивает страну к созданию цифрового закона.

"Сегодня мы живём в состоянии "головокружения от успехов" в цифровизации. Однако новые технологии пришли в мир развитых общественных отношений, где в центре, всё-таки, находится человек и его права. Поэтому в кодексе отражены принципиальные моменты в отношении автоматизированных решений и возможности их пересмотра с участием человека. Есть базовые подходы по цифровой инклюзии, предотвращению цифрового неравенства, цифровому нигилизму. Это этика и она особенно актуальна на фоне развития технологий искусственного интеллекта", – рассказывает Екатерина Смышляева.

Законодательство в области кибербезопасности должно двигаться к усилению ответственности, считает независимый эксперт Евгений Питолин. По его мнению, нужно внедрять систему обязательного уведомления об утечке данных, ввести персональную ответственность и штрафы в отношении компаний, которые формально относятся к кибербезопасности.

"Ужесточаются правила игры, это хорошо для кибербезопасности. Это способствует развитию отрасли, обеспечению защиты граждан, защите бизнеса в IT-сфере. Конечно, это приведёт к большей систематизации рынка и формированию спроса на какие-то сервисы, экспертные услуги, которых до этого не было", – делится эксперт.

В то же время в нашей стране уже работают хорошие инструменты для управления казахстанцами своими данными, считает глава компании, создающей цифровые продукты для граждан, Нуртай Абилгалиев. Но совершенствуются и способы мошенников, они преодолевают многоуровневые системы защиты, поэтому, на его взгляд, государство обязано внедрять новые технические решения. При этом правительство должно отталкиваться от запросов и пожеланий соотечественников.

"В каждом из цифровых участков необходима системная работа по улучшению. А она лучше всего получается, когда обращаешь внимание на обратную связь с пользователями, то есть гражданами. Для этого тоже созданы инструменты. Мы, например, разработали платформу eOtinish, которая позволяет каждому гражданину написать в любой госорган и организацию и получить отклик. Мне кажется, нужна именно работа с пользователями, чтобы понимать, сколько есть мелких проблем, какие могут быть решения, в этом заключается наш дальнейший успех", – рассказывает Нуртай Абилгалиев.

Проект цифрового кодекса уже прошёл все экспертизы и ожидает заключения правительства. Завершить работу над ним депутаты рассчитывают в нынешней парламентской сессии.