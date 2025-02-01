Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан Валихан Туреханов вручил сертификат на 5 тысяч тонн мазута Директору Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан Нурмахмаду Ахмадзода, передаёт BaigeNews.kz.

Посол Казахстана отметил, что в рамках стратегических отношений двух стран, руководством Казахстана принято решение об оказании Республике Таджикистан гуманитарной помощи на сумму 871,9 млн. тенге (около $1,67 млн.).

Кроме того, были переданы продукты питания (67 тонн растительного масла, 50 т.у.б. молочных консервов и 325,6 тонн крупы гречневой) на сумму 144,5 млн. тенге ($276 тыс.).

Гуманитарная помощь оказана при содействии Казахстанского агентства международного развития "KazAID" и является вкладом в обеспечение энергетической безопасности, проявлением добрососедства и взаимной выручки, присущих казахско-таджикскому сотрудничеству.

За последние 5 лет объем поставленной казахской стороной гуманитарной помощи Таджикистану составил около 20 млн. долл. США.