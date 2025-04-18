Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан объявило о продлении ограничений на вывоз с территории страны лома и отходов чёрных и цветных металлов. Соответствующий приказ был подписан министром 15 апреля 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, запрет вводится сроком на шесть месяцев — с 29 апреля 2025 года. Он распространяется на вывоз всеми видами транспорта следующих видов отходов:

медный, алюминиевый и свинцовый лом и отходы;

отработанные свинцовые аккумуляторы и их части;

лом, содержащий опасные элементы, такие как свинец, кадмий или ртуть;

отсортированные и неотсортированные отходы без содержания указанных металлов;

отходы и лом чёрных металлов, включая шихтовые слитки, бывшие в употреблении трубы, рельсы, элементы ж/д полотна и подвижного состава.

Подобные меры в Казахстане уже применялись: ранее аналогичный запрет действовал с 15 декабря 2024 года. Новое решение принято с целью сохранения стратегически важного сырья внутри страны, поддержки отечественной металлургической отрасли и недопущения дефицита ресурсов для переработки.

Ранее сообщалось о повышении тарифа на транспортировку казахстанской нефти на экспорт.