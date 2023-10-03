Казахстан официально вступил во Всемирную дорожную Ассоциацию

Казахстан стал официальным членом Всемирной дорожной Ассоциации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта РК.

Соглашение между PIARC и Национальным комитетом Республики Казахстан было подписано в ходе XXVII Всемирного Дорожного Конгресса в Праге.

В ходе церемонии подписания министр транспорта РК Марат Карабаев проинформировал представителей Всемирной дорожной Ассоциации PIARC о развитии и строительстве автомобильных дорог, а также предстоящих планах.

"Ожидается, что данное соглашение внесёт свою лепту в развитие автодорожной отрасли страны. К слову, данная международная площадка для взаимодействия экспертов и обмена опытом в области автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры. Вступление в Ассоциацию даёт возможность получения доступа к современным техническим разработкам и отраслевой документации", - говорится в сообщении.

Документ был подписан президентом Всемирной дорожной ассоциации PIARC Назиром Алли и председателем Национального комитета Всемирной дорожной ассоциации PIARC в Казахстане Бериком Камалиевым.