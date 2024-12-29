Казахстан стал первым по количеству победителей в номинациях премии Best of Asians от Азиатской конфедерации бокса (ASBC), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По итогам 2024 года Казахстан стал лучшим в четырех номинациях. На втором месте оказались Узбекистан и Китай, у которых по три номинации.

У Таджикистана успех в двух номинациях Best of Asians. По одной призовой позиции забрали Таиланд, Кыргызстан, Индия, Иран и Туркменистан.

От Казахстана победителями в премии ASBC стали Сагындык Тогамбай ("Лучший азиатский боксер среди взрослых"), Темирлан Мукатаев ("Лучший азиатский боксер до 22 лет"), Торехан Сабырхан ("Лучший азиатский боксер среди молодежи") и Казахстанская федерация бокса ("Лучшая азиатская национальная федерация").