Казахстан официально повысили в футбольной Лиге наций
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УЕФА опубликовал список участников футбольной Лиги наций сезона-2024/25, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В новом розыгрыше турнира сборная Казахстана выступит уже в дивизионе В, поскольку по итогам сезона-2022/23 стала победителем своей группы в дивизионе С. Напомним, в прошлом сезоне Казахстан выступал в группе с Азербайджаном, Словакией и Беларусью и занял первое место, набрав 13 очков. Ниже представлен состав участников нового розыгрыша Лиги наций по дивизионам.
Дивизион А
Первая корзина: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
Вторая корзина: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
Третья корзина: Швейцария, Германия, Польша, Франция
Четвертая корзина: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия
Дивизион В
Первая корзина: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
Вторая корзина: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия
Третья корзина: Словения, Ирландия, Албания, Черногория
Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан
Дивизион С
Первая корзина: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
Вторая корзина: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова
Третья корзина: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
Четвертая корзина: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия
Дивизион D
Первая корзина: Литва/Гибралтар, Молдова
Вторая корзина: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.
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