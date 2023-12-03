Казахстан официально повысили в футбольной Лиге наций

УЕФА опубликовал список участников футбольной Лиги наций сезона-2024/25, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В новом розыгрыше турнира сборная Казахстана выступит уже в дивизионе В, поскольку по итогам сезона-2022/23 стала победителем своей группы в дивизионе С. Напомним, в прошлом сезоне Казахстан выступал в группе с Азербайджаном, Словакией и Беларусью и занял первое место, набрав 13 очков. Ниже представлен состав участников нового розыгрыша Лиги наций по дивизионам.

Дивизион А

Первая корзина: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды

Вторая корзина: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия

Третья корзина: Швейцария, Германия, Польша, Франция

Четвертая корзина: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Дивизион В

Первая корзина: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс

Вторая корзина: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия

Третья корзина: Словения, Ирландия, Албания, Черногория

Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Дивизион С

Первая корзина: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург

Вторая корзина: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова

Третья корзина: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр

Четвертая корзина: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия

Дивизион D

Первая корзина: Литва/Гибралтар, Молдова

Вторая корзина: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.