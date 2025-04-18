В соцсетях распространяется фейк о том, что Казахстан якобы одолжил России военную технику для парада. Подобные утверждения сопровождаются видео колонны бронетехники, движущейся по казахстанским дорогам, передаёт BaigeNews.kz.

В Министерстве обороны РК опровергли эту информацию и напомнили, что техника перемещается в рамках подготовки к военному параду в Астане, посвящённому 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ещё 12 марта Минобороны официально объявило о планируемой переброске личного состава и техники, как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. В связи с этим на дорогах некоторых регионов возможны временные ограничения движения.

С 22 апреля по 7 мая в Астане также ввели кратковременные ограничения воздушного пространства из-за тренировочных полётов военной авиации, что повлияло на расписание авиарейсов.

В ведомстве призвали граждан доверять только официальным источникам, не распространять непроверенную информацию и с пониманием отнестись к временным ограничениям.