Казахстан не передавал военную технику России — Минобороны
Фейк о передаче Казахстаном техники России опровергли официально.
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В соцсетях распространяется фейк о том, что Казахстан якобы одолжил России военную технику для парада. Подобные утверждения сопровождаются видео колонны бронетехники, движущейся по казахстанским дорогам, передаёт BaigeNews.kz.
В Министерстве обороны РК опровергли эту информацию и напомнили, что техника перемещается в рамках подготовки к военному параду в Астане, посвящённому 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ещё 12 марта Минобороны официально объявило о планируемой переброске личного состава и техники, как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. В связи с этим на дорогах некоторых регионов возможны временные ограничения движения.
С 22 апреля по 7 мая в Астане также ввели кратковременные ограничения воздушного пространства из-за тренировочных полётов военной авиации, что повлияло на расписание авиарейсов.
В ведомстве призвали граждан доверять только официальным источникам, не распространять непроверенную информацию и с пониманием отнестись к временным ограничениям.
Военный парад ко Дню Победы пройдет в Казахстане в три этапа.
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