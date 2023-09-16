Казахстан одолел Нидерланды в элитном раунде отбора на ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана успешно начала выступление в отборочном турнире чемпионата мира-2024 по футзалу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом матче элитного раунда в группе А Казахстан сыграл с командой Нидерландов и одержал победу со счётом 2:0. На третьей минуте результативным ударом отметился Эдсон, а на 27-й отличился Дуглас.

Также в группе сборной Казахстану предстоит провести матчи с командами Румынии и Азербайджана. Добавим, что победитель группы напрямую попадет на ЧМ-2024. Также путевки на мировое первенство получат четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.