Казахстан одолел Нидерланды в элитном раунде отбора на ЧМ-2024 по футзалу
Сегодня, 11:17
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Сегодня, 11:17Сегодня, 11:17
98Фото: sports.kz
Сборная Казахстана успешно начала выступление в отборочном турнире чемпионата мира-2024 по футзалу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В первом матче элитного раунда в группе А Казахстан сыграл с командой Нидерландов и одержал победу со счётом 2:0. На третьей минуте результативным ударом отметился Эдсон, а на 27-й отличился Дуглас.
Также в группе сборной Казахстану предстоит провести матчи с командами Румынии и Азербайджана. Добавим, что победитель группы напрямую попадет на ЧМ-2024. Также путевки на мировое первенство получат четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.
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