Казахстан - один из лидеров развития электронного правительства в мире, заявили в ООН

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Казахстан занял 28-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства (UN Global E-Government Development Index). Руководитель департамента ООН по цифровому правительству, экономическим и социальным вопросам Винченцо Акварио рассказал, почему эта оценка считается высокой, как её высчитывают, а также об общих мировых трендах цифровизации, передаёт BaigeNews.kz.

По словам спикера, основная идея и цель рейтинга – это оценка всех 193 стран-участниц ООН по методике, которая называется “Индекс развития электронного правительства”. Он основывается на предложениях и рекомендациях консультантов и экспертов. С каждым годом методика оценки развивается и улучшается.

"По итоговому обзору индекса развития электронного правительства-2022, который презентован 28 сентября на Генассамблее ООН, регионы и страны движутся вперёд и продвигаются в развитии цифровых и электронных правительств. Казахстан является одним из лидеров развития электронного правительства, находясь на самых высоких позициях среди четырёх кластеров этого индекса. Казахстан находится на уровне very high и близок к уровню very very high", – рассказал он на встрече с представителями министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

Акварио добавил, что Казахстан входит в число ведущих стран по цифровизации в своем регионе. Но всё же есть аспекты, в которых нашей республике стоит подтянуться – это касается телекоммуникационных сетей, а именно широкополосного Интернета.

Говоря про общемировые тенденции, спикер отметил, что темпы роста цифрового развития в мире замедлились. Несмотря на то, что прогнозы изначально были более оптимистичными. На это повлияла пандемия и мировые потрясения.

"Казалось бы, COVID-19 привел к тому, что страны перешли больше в цифровые правительства, на самом деле это коснулось лишь несколько секторов – образование, социальную защиту и здоровье. Но не привело к масштабным изменениям. Плюс были факторы, которые правительства не могли контролировать. Анализ выявил цифровое неравенство, которое в последнее время не только не уменьшилось, но даже возросло. Более трёх миллиардов людей живут в таких условиях, не имея доступа к цифровым технологиям. Это касается Африки, Центральной Америки, некоторых стран Азии – это 40 процентов населения мира", – рассказал он.

Цифровой разрыв наблюдается не только между государствами, но и внутри самих стран, между разными слоями населения. Когда государство развивает сервисы, нужно учитывать интересы людей, которым менее доступны электронные услуги. Мало того, именно их таких услуги должны охватывать в первую очередь, считает спикер.

Он добавил, что многие государства сейчас заинтересованы в новых технологиях, таких как блокчейн и искусственный интеллект.