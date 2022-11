Казахстан - один из лидеров развития электронного правительства в мире, заявили в ООН

Казахстан занял 28-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства (UN Global E-Government Development Index). Руководитель департамента ООН по цифровому правительству, экономическим и социальным вопросам Винченцо Акварио рассказал, почему эта оценка считается высокой, как её высчитывают, а также об общих мировых трендах цифровизации, передаёт BaigeNews.kz.

По словам спикера, основная идея и цель рейтинга – это оценка всех 193 стран-участниц ООН по методике, которая называется “Индекс развития электронного правительства”. Он основывается на предложениях и рекомендациях консультантов и экспертов. С каждым годом методика оценки развивается и улучшается.

"По итоговому обзору индекса развития электронного правительства-2022, который презентован 28 сентября на Генассамблее ООН, регионы и страны движутся вперёд и продвигаются в развитии цифровых и электронных правительств. Казахстан является одним из лидеров развития электронного правительства, находясь на самых высоких позициях среди четырёх кластеров этого индекса. Казахстан находится на уровне very high и близок к уровню very very high", – рассказал он на встрече с представителями министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.