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Казахстан одержал победу на чемпионате мира по хоккею в Чехии

Сегодня, 18:08
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olympic.kz Сегодня, 18:08
Сегодня, 18:08
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Фото: olympic.kz

Мужская команда Казахстана по хоккею с победы стартовала на чемпионате мира в Чехии, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-cлужбу НОК РК.

Казахстанские хоккеисты в первом матче группового этапа ЧМ одержали победу над сборной Франции.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Забитыми шайбами отличились Роман Старченко, Кирилл Савицкий и Максим Мухаметов.

Добавим, что Казахстан на мировом первенстве выступает в группе В. Соперниками являются США, Швеция, Германия, Польша, Словакия и Латвия.

 

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