Казахстан одержал победу на чемпионате мира по хоккею в Чехии
Сегодня, 18:08
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Сегодня, 18:08Сегодня, 18:08
250Фото: olympic.kz
Мужская команда Казахстана по хоккею с победы стартовала на чемпионате мира в Чехии, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-cлужбу НОК РК.
Казахстанские хоккеисты в первом матче группового этапа ЧМ одержали победу над сборной Франции.
Встреча завершилась со счетом 3:1. Забитыми шайбами отличились Роман Старченко, Кирилл Савицкий и Максим Мухаметов.
Добавим, что Казахстан на мировом первенстве выступает в группе В. Соперниками являются США, Швеция, Германия, Польша, Словакия и Латвия.
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