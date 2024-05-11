Казахстан одержал победу на чемпионате мира по хоккею в Чехии

Мужская команда Казахстана по хоккею с победы стартовала на чемпионате мира в Чехии, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-cлужбу НОК РК.

Казахстанские хоккеисты в первом матче группового этапа ЧМ одержали победу над сборной Франции.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Забитыми шайбами отличились Роман Старченко, Кирилл Савицкий и Максим Мухаметов.

Добавим, что Казахстан на мировом первенстве выступает в группе В. Соперниками являются США, Швеция, Германия, Польша, Словакия и Латвия.