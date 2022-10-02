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  • Казахстан одержал первую победу на чемпионате мира по настольному теннису
olympic.kz Сегодня, 15:58
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Фото: olympic.kz

Казахстан одержал первую победу на чемпионате мира по настольному теннису

На чемпионате мира по настольному теннису в китайском Чэнду команда Казахстана одержала первую победу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Со счетом 3:0 казахстанские спортсмены уверенно обыграли Узбекистан. Денис Жолудев, Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев были сильнее Абдулазиза Анорбоева, Шохруха Искандарова, Эльмурода Холикова.

Денис Жолудев - Абдулазиз Анорбоев 3:0 (11:6, 11:6, 11:8)

Кирилл Герасименко - Шохрух Искандаров 3:0 (11:2, 11:6, 11:8)

Алан Курмангалиев - Эльмурод Холиков 3:0 (11:5, 11:2, 12:10)

Добавим, что ранее казахстанская команда уступила Франции и Германии.

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#настольный теннис
Журналист
Сегодня, 15:58
100
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