Казахстан одержал первую победу на Азиаде-2025 в керлинге
Наша пара выиграла у соперников из Катара.
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
145Фото: оргкомитет Азиатских игр в Харбине
В Харбине (Китай) продолжаются соревнования по керлингу среди смешанных пар в рамках зимних Азиатских игр-2025. Казахстанцам, наконец, улыбнулась удача, передаёт BaigeNews.kz.
В третьем матче группового раунда Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев сыграли против пары из Катара. Казахстанцы выиграли встречу со счётом 7:4.
Эта победа стала первой для наших керлингистов. Ранее Сейтжанова и Надирбаев уступили командам из Южной Кореи и Китая.
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