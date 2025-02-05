В Харбине (Китай) продолжаются соревнования по керлингу среди смешанных пар в рамках зимних Азиатских игр-2025. Казахстанцам, наконец, улыбнулась удача, передаёт BaigeNews.kz.

В третьем матче группового раунда Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев сыграли против пары из Катара. Казахстанцы выиграли встречу со счётом 7:4.

Эта победа стала первой для наших керлингистов. Ранее Сейтжанова и Надирбаев уступили командам из Южной Кореи и Китая.