  • 5 Февраля, 18:10
  • BAIGENEWS

Казахстан одержал первую победу на Азиаде-2025 в керлинге

Наша пара выиграла у соперников из Катара.

Сегодня, 17:12
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оргкомитет Азиатских игр в Харбине Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
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Фото: оргкомитет Азиатских игр в Харбине

В Харбине (Китай) продолжаются соревнования по керлингу среди смешанных пар в рамках зимних Азиатских игр-2025. Казахстанцам, наконец, улыбнулась удача, передаёт BaigeNews.kz.

В третьем матче группового раунда Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев сыграли против пары из Катара. Казахстанцы выиграли встречу со счётом 7:4.

Эта победа стала первой для наших керлингистов. Ранее Сейтжанова и Надирбаев уступили командам из Южной Кореи и Китая.

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