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  • Казахстан одержал очередную победу на молодежном чемпионате мира по хоккею
olympic.kz Сегодня, 04:12
40
Сегодня, 04:12
40
Фото: olympic.kz

Казахстан одержал очередную победу на молодежном чемпионате мира по хоккею

Команда Казахстана по хоккею в четвертом матче молодёжного чемпионата мира в группе А первого дивизиона сумела добыть победу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального олимпийского комитета РК.

Наши хоккеисты оказались сильнее Словении.

Форвард Роман Ермак оформил дубль и признан лучшим игроком матча, Всеволод Логвин забил шайбу и сделал две результативные передачи. Алдияр Нурлан также оформил ассистентский дубль. Еще один гол на счету Даниила Цыбина. Матч в итоге завершился со счетом 4:2 в пользу нашей сборной.

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#хоккей #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:12
40
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