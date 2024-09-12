Казахстан обыграл Кыргызстан по кокпару: Как это было?
Сегодня, 19:28
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Сегодня, 19:28Сегодня, 19:28
117Фото: Артём Чурсинов
Золото наше! Громкая победа сборной Казахстана по кокпару. Исход встречи с кыргызскими всадниками определился в последние минуты. Впечатляющее противостояние держало в напряжении всех, кто находился на ипподроме "Казанат". Изначально инициатива была на стороне противников. В определенные моменты игры, казалось, что нашим спортсменам уже ничто не поможет. Самые яркие моменты финального кокпара на 5-х Всемирных играх кочевников журналисты BaigeNews.kz собрали в специальном репортаже.
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