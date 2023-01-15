Казахстан обыграл Кыргызстан на Kazan Hockey Open

Фото: sports.kz

В первом матче в рамках любительского турнира Kazan Hockey Open команда Казахстана обыграла соперников из Кыргызстана со счётом 7:5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Дублем отметился Талгат Жайлауов, он же был признан лучшим игроком матча в составе казахстанского коллектива. Ещё по разу отличились Вадим Рифель, Жан Сембигазыев, Александр Вологодский, Евгений Фадеев и Максим Худяков. В воротах играл Виталий Колесник.

Кыргызстан - Казахстан 5:7 (2:1, 2:3, 1:3)

1:0 - Чувалов - 00:48

1:1 - Жайлауов (Ивашин) - 14:28

2:1 - Терентьев (Егоров, Чувалов) - 19:40 ГБ

2:2 - Жайлауов (Ивашин) - 20:35

3:2 - Исманов - 21:52

4:2 - Носов (Чувалов) - 26:29

4:3 - Рифель - 30:27

4:4 - Сембигазыев - 32:28

4:5 - Вологодский - 42:21

4:6 - Фадеев (Жайлауов, Рифель) - 47:26 ГБ

5:6 - Чувалов (Титов, Терентьев) - 55:56 ГБ

5:7 - Худяков (Огородников) - 59:59 ПВ