Казахстан обыграл Финляндию в отборе Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла с Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

С первых минут атаковали хозяева, потихоньку нагнетая, они создали несколько моментов у ворот Игоря Шацкого, сумев открыть счёт со штрафного. После этого казахстанцы стали активнее ходить вперёд, на перерыв команды ушли с минимальным перевесом финнов. Во второй половине пошёл открытый футбол, гости имели свои моменты, Багдат Каиров после прострела в штрафную не дотянулся до мяча, а Асхат Тагыберген дальним ударом попал в перекладину. Александр Марочкин пошёл в чужую штрафную и после его кивка головой соперник сыграл рукой, пенальти чётко реализовал Бактиер Зайнутдинов, а в концовке Батека ударом головой оформил дубль.

Казахстан обыграл финнов со счётом 2:1.

17 ноября Казахстан дома примет сборную Сан-Марино.