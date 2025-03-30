Юношеская сборная Казахстана по футзалу (U-19) с победой завершила выступление в основном раунде отбора на чемпионат Европы-2025, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В третьем туре группы "3" казахстанцы обыграли Беларусь со счетом 2:1.

Счёт в матче открылся на 14-й минуте, когда белорусский игрок Александр Кабанов отправил мяч в собственные ворота. Спустя минуту Альмерек Тлеуберген удвоил преимущество Казахстана. Под занавес игры, на 40-й минуте, Анатолий Кузнецов сумел отыграть один мяч, но этого оказалось недостаточно для Беларуси, чтобы избежать поражения.

Эта победа стала первой для Казахстана в основном раунде. Команда завершила турнир с тремя очками и заняла третье место в группе. Беларусь не смогла набрать очков и осталась на последней строчке. Лидерство в группе разыграют Португалия и Франция.