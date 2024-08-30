Казахстан обыграл Австрию в матче олимпийского отбора по хоккею в Словакии

Мужская команда Казахстана по хоккею одержала победу во втором матче олимпийского отбора в Братиславе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанские хоккеисты оказались сильнее Австрии.

Счет в матче был открыт в первом периоде. Отличился игрок нашей команды Дмитрий Бреус. Австрийцы отыгрались в третьем - забил Рафаэль Хербургер.

Усилиями Тамирлана Гайтамирова Казахстан вновь вышел вперед - 2:1. В итоге его шайба стала победной.

Добавим, что на Олимпиаду-2026 квалифицируются только победители групп. Казахстан бьется за квоту в квартете D, куда также входят Венгрия, Австрия, Словакия.

В первом матче подопечные Олега Болякина обыграли венгров. Решающую встречу наши хоккеисты проведут 1 сентября против словаков.