Казахстан объявил в розыск подозреваемых в организации онлайн-казино 1WIN

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск фигурантов дела онлайн-казино 1WIN, передаёт BaigeNews.

"Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) объявлены в международный розыск: гражданин Российской Федерации Черных Сергей Владимирович, 1993 года рождения; гражданка Украины Юдина Марина, 1999 года рождения; гражданин Республики Казахстан Нестеренко Павел Игоревич, 1998 года рождения; гражданка Республики Казахстан Мусалиева Турсын Бегдатовна, 1996 года рождения. Указанные лица подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и г.Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино 1WIN, преступный доход от которой составил Т3,8 млрд", - сообщили в пресс-службе АФМ.