Казахстан обсуждает с Вьетнамом введение безвизового режима

Фото: atorus.ru

Казахстан и Вьетнам договорились о подписании межправительственного соглашения об облегчении визового режима для владельцев общегражданских паспортов обеих стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Заместитель директора департамента консульской службы министерства иностранных дел РК Габиден Темирбеков провёл переговоры в формате видеоконференции с заместителем директора Консульского департамента министерства иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Люонг Тан Куаном.

"В ходе переговоров стороны обозначили возможность дальнейшего укрепления дружественных отношений в консульской сфере и, как один из первых и важных шагов, договорились о подписании межправительственного соглашения об облегчении визового режима для владельцев общегражданских паспортов обеих стран", — говорится в сообщении.

В МИД сообщили, что Темирбеков проинформировал вьетнамскую сторону о намерении министерства иностранных дел Казахстана и в дальнейшем углублять связи с регионом Юго-Восточной Азии в различных сферах, и подписание межправительственных документов является прямым его подтверждением.

Люонг Тан Куан отметил важность выбранного направления в отношениях двух стран и выразил готовность приложить все усилия для скорейшего согласования международного договора.

Напомним, ранее было объявлено, что взимный безвизовый режим Казахстан введёт с Китаем. Согласно проекту соглашения между странами странами, казахстанцы могут находиться без визы в Китае, а его граждане – в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период.