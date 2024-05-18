Казахстан обсудил вопросы поставки зерна, муки и мяса во Вьетнам

В Астане прошло 11-ое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству между Казахстаном и Вьетнамом под председательством министров торговли двух стран Арманом Шаккалиевым и Нгуен Хонг Зиеном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Арман Шаккалиев в своем выступлении отметил важность эффективной работы межправительственной комиссии в построении конструктивного диалога между двумя странами. Он подчеркнул, что взаимная торговля между странами демонстрирует положительную динамику. Прошлый год был завершен с ростом товарооборота на 85,4%.

"Особый вклад в развитие двусторонних отношений придала встреча Глав государств в августе прошлого года, где были определены экономические приоритеты и конкретные задачи, в том числе по увеличению двустороннего товарооборота в ближайшие годы до $1,5 млрд", — отметил Арман Шаккалиев.

Министр торговли и интеграции Казахстана отметил потенциал в наращивании экспорта во Вьетнам по 35 товарным позициям на сумму свыше $96,9 млн. Это товары в таких отраслях, как: металлургия, нефтехимия, пищевая промышленность, химическая промышленность и машиностроение. В данном контексте, весьма актуально создание Казахстанско-Вьетнамского Делового совета, данный вопрос в настоящее время обсуждается между Внешнеторговой торговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Вьетнама.

Казахстан заинтересован в поставках на вьетнамский рынок зерна, пшеничной муки, макаронных и кондитерских изделий, мяса и мясных изделий, молока, круп и других видов высококачественной сельскохозяйственной продукции.

"У нас есть большой потенциал в организации доставки мясной продукции. Но сначала необходимо разработать соответствующие стандарты и процедуры, а также пройти процесс сертификации, гарантирующий соответствие продукции требованиям безопасности и качества", — сказал Арман Шаккалиев.

Для решения данного вопроса стороны договорились в ближайшее время предоставить информацию о ветеринарно-санитарных требованиях к экспорту продукции животноводства, молока и молочных продуктов, кормов для домашних животных, желатина и т.д. для вьетнамской стороны, а также мяса и мясопродуктов, прошедших термическую обработку, продуктов птицеводства (мясо птицы и яйца), рыбы и меда для казахстанской стороны.

Вместе с тем, Казахстан выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с вьетнамской компанией LiOA, которая изучает перспективы выхода на казахстанский рынок для строительства завода в РК по производству электрооборудования, содержащего грубую медь. Также с компанией "Sovico Group", имеющей большой опыт в авиационной отрасли, и с компанией "VinFast", которая рассматривает возможность строительства передового завода по производству электротранспорта (элетромобили, электробусы) в крупных городах РК. Одним из успешных кейсов является деятельность вьетнамской компании Mareven Food, которая за 6 лет, начиная с 2017 года создала свыше 600 рабочих мест в Казахстане.

В завершение заседания стороны договорились обменяться списками потеницальных экспортных товаров, рассмотреть вопрос о создании Казахстанско-Вьетнамского Делового совета в Казахстане и Вьетнамско-Казахстанского Делового совета во Вьетнаме, а также-содействовать открытию торгового представительства Вьетнама в Казахстане.

По итогам встречи был подписан Протокол по итогам 11-го заседания казахстанско-вьтнамской совместной межправительственной комиссии. 12-е заседание Комиссии пройдет в Социалистической Республике Вьетнам.