Аналитико-финансовая платформа HelloSafe (Канада) представила Индекс мирового процветания за этот год. Казахстан оказался в числе 50-ти лучших стран по рейтингу экономического процветания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sayasat.kz.

Анализ проведен комплексно, на основании данных Всемирного банка и ООН, по шести ключевым индикаторам: ВВП на душу населения, ВНД на душу населения, уровень национальных сбережений, индекс человеческого развития (HDI), коэффициент Джини (показатель общественного неравенства), уровень бедности.

"Казахстан входит в рейтинг стран (топ-50) со средним уровнем процветания, наш индекс составил 47,36, обогнав Россию, Беларусь, Китай, Турцию, а также страны ЦА. Согласно рейтингу, самыми богатыми странами названы Люксембург, Норвегия и Ирландия. Индекс процветания Люксембурга – 86,2", - говорится в сообщении.

Результаты рейтинга показывают, что прошедшие в Казахстане в последние годы реформы дали плоды, не только подняв республику в глазах мировой общественности: это подтверждают и возросшие основные экономические показатели. Таким образом, страна заявляет о себе как о значительном игроке в регионе и в мире в целом.

Напомним, ранее Казахстан называли самой счастливой страной в СНГ.