Казахстан обеспечил себе 24 медали молодежного чемпионата Азии по боксу
Сегодня, 09:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
130Фото: Sport Pulse
Мужская сборная Казахстана по боксу гарантировала себе двенадцать медалей на молодежном турнире чемпионата Азии-2024 среди молодежи в Астане, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанские боксеры занимают первое место по количеству медалистов - двенадцать. На втором месте - Узбекистан и Индия, которые делегируют в полуфинал десять спортсменов. Далее идут Кыргызстан - семь, Таджикистан и Иран - по три, Иордания и Китай - по два, Филиппины, Южная Корея и Монголия - по одному.
На женском молодежном турнире Казахстан также занимает первое место, но делит его с Индией и Узбекистаном - двенадцать спортсменок. У Вьетнама и Китая - по три полуфиналистки, у Кыргызстана и Монголии - по две, у Тайваня - одна.
Самое читаемое
- Верховный Суд рассмотрел дело пожизненно осужденного Тогаева
- Транспортный налог планируется снизить на старые авто
- Факт рождения жителя Казахстана спустя 25 лет установил суд
- Даже родственники Бишимбаева осознают его виновность - Уразбахова
- За это ты будешь сидеть минимум 10 лет – Нукенова перед смертью предупреждала Бишимбаева об уликах