Казахстан обеспечил себе 24 медали молодежного чемпионата Азии по боксу

Мужская сборная Казахстана по боксу гарантировала себе двенадцать медалей на молодежном турнире чемпионата Азии-2024 среди молодежи в Астане, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские боксеры занимают первое место по количеству медалистов - двенадцать. На втором месте - Узбекистан и Индия, которые делегируют в полуфинал десять спортсменов. Далее идут Кыргызстан - семь, Таджикистан и Иран - по три, Иордания и Китай - по два, Филиппины, Южная Корея и Монголия - по одному.

На женском молодежном турнире Казахстан также занимает первое место, но делит его с Индией и Узбекистаном - двенадцать спортсменок. У Вьетнама и Китая - по три полуфиналистки, у Кыргызстана и Монголии - по две, у Тайваня - одна.