Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на Айдоса Садыкова

Спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В соответствии с законами нашей страны наша республика обеспечивает приоритетно права наших граждан. Поэтому в таких ситуациях наша страна в соответствии с законами, не выдает казахстанских граждан. Это сказано не в отношении этой ситуации. Я говорю в целом. Принцип – Казахстан не выдает своих граждан другим государствам – действует в любой ситуации", – сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах сената.

Что касается конкретного случая, то, по словам спикера, правоохранительные органы обеих стран будут активно взаимодействовать, расследовать это дело, рассматривать все пакты и примут решение, которое полностью соответствует законам нашей страны.

Напомним, покушение на убийство Айдоса Садыкова произошло 18 июня текущего года в Киеве.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент.

Позже стало известно о причастности в нападении сотрудника МВД РК. Данную информацию прокомментировали в полиции. Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в покушении на казахстанца в Киеве.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан начала досудебное расследование.

21 июня один из подозреваемых самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления.

Второго подозреваемого объявили в розыск. Генпрокуратура Украины заявила о намерении просить у Казахстана его экстрадицию.