Сборная Казахстана сыграла с командой из Армении в выездном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2026 года по футзалу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом тайме дубль оформил игрок сборной Армении Никита Хромых. Перед перерывом один гол отыграл Даурен Турсагулов. Во второй половине Хромых сделал хет-трик, после вратарь армян Альберт Агаджанов поразил пустые ворота, а затем и свои — 4:2.

Таким образом, Казахстан не смог завоевать прямую путёвку на Евро-2026 и поборется за неё в стыковых матчах, куда попадают восемь лучших команд, занявших вторые места в группах.

На данный момент в стыковые матчи выходят Босния и Герцеговина, Беларусь, Казахстан, Румыния, Грузия, Бельгия, Словакия и Нидерланды.

Напомним, сборная Казахстана является бронзовыми призёром Евро-2016 и четырехкратным участником чемпионата мира.