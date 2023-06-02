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24.kz Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34
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Фото: 24.kz

Казахстан не попал в список свободных от ящура стран

Казахстан не входит в список стран, свободных от ящура без практики вакцинации. Решение об этом опубликовала Всемирная организация охраны здоровья животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар24.

Как объяснили в Минсельхозе, в прошлом году два случая заболевания нетипичным штаммом ящура выявили на одном из отгонных участков в Карагандинской области. Заболевших животных уничтожили, более миллиарда тенге направили на закупку вакцины.

Ветврачи сразу начали прививать всех сельхозживотных на территории северных, западных и центральных областей Казахстана.

По словам специалистов, вакцина вырабатывает иммунитет в течение недели. Больше случаев заражения выявлено не было. Поэтому уже в августе министерство подало заявку в Международное эпизоотическое бюро о включении Казахстана в список стран, благополучных по ящуру. Сейчас в этом списке более 60 государств.

"В мае Всемирная организация здравоохранения животных проинформировала министерство о том, что по итогам миссии РК пока не соответствует требованиям по восстановлению зонального статуса благополучия. Одна из причин – короткий промежуток времени от начала вакцинации до подачи самой заявки. То есть необходимо было доказать эффективность предпринятых мер с учётом вакцинации", - пояснил зампредседателя Комитета ветконтроля и надзора МСХ РК Самат Тюлегенов.

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Сегодня, 18:34
93
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