Казахстан не попал в список свободных от ящура стран

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Казахстан не входит в список стран, свободных от ящура без практики вакцинации. Решение об этом опубликовала Всемирная организация охраны здоровья животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар24.

Как объяснили в Минсельхозе, в прошлом году два случая заболевания нетипичным штаммом ящура выявили на одном из отгонных участков в Карагандинской области. Заболевших животных уничтожили, более миллиарда тенге направили на закупку вакцины.

Ветврачи сразу начали прививать всех сельхозживотных на территории северных, западных и центральных областей Казахстана.

По словам специалистов, вакцина вырабатывает иммунитет в течение недели. Больше случаев заражения выявлено не было. Поэтому уже в августе министерство подало заявку в Международное эпизоотическое бюро о включении Казахстана в список стран, благополучных по ящуру. Сейчас в этом списке более 60 государств.