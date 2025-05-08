Казахстан пока не рассматривает возможность эвакуации своих граждан из Индии и Пакистана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент, поскольку там нет полноценных военных действий, только были отдельные удары по приграничной территории, сейчас вопрос об эвакуации не стоит", — отметил он.

По его словам, ситуация в регионе отслеживается, и в случае ухудшения обстановка будет оцениваться совместно с другими ведомствами.

Ранее сообщалось о серии ударов и взаимных обострениях между Индией и Пакистаном, что вызвало обеспокоенность в ряде стран, имеющих там граждан.