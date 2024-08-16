За год Казахстан не добился прогресса в достижении Целей устойчивого развития ООН

За последний год Казахстан не добился прогресса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, к которым страна присоединилась в 2015 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

В новом Отчёте ООН об устойчивом развитии — 2024 говорится, что по индексу ЦУР в 2023 году Казахстан заняла 66-е место из 167 стран.

Позиция государства за последний год осталась неизменной, а вот индекс ЦУР даже немного уменьшился. Если в 2022 году общая оценка достижения Казахстаном ЦУР составляла 71,18 балла из 100 возможных, то по итогам прошлого года индикатор снизился до 71,11 балла. В целом с момента присоединения республики к ЦУР прогресс нашего государства был поступательным, но медленным.

"Напомним: ЦУР — это 17 глобальных целей, состоящих из 169 подкатегорий и индикаторов. Система ЦУР создавалась экспертами ООН для того, чтобы страны могли как самостоятельно, так и совместно решать глобальные проблемы человечества. В их числе не только плохая экологическая обстановка и инфекционные болезни, но и трудности управления природными ресурсами, голод, бедность, недостаток образования и т. д.", - говорится в информации ranking.kz

Из государств Центральной Азии и СНГ Казахстан обогнали два соседа — Россия, набравшая 73,1 балла, и Кыргызстан с показателем 74,2 балла. Другие страны ЦА оказались намного ниже в списке.