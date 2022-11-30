Казахстан не будет использоваться Россией для обхода санкций - МИД о "тройственном газовом союзе"

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Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко РК озвучил позицию о возможном использовании Россией территории Казахстана для обхода санкций, передаёт BaigeNews.kz. Причиной для введения санкций стали действия России в Украине.

"Принципиальная позиция Казахстана, заключается в том, что Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций. В то же время мы, конечно же, санкции не поддерживаем, как метод решения международных проблем... У нас с первых дней этого конфликта (в Украине - Авт.) создана в Правительстве комиссия, задача которой заключается в том, чтобы не допустить негативного влияния ситуации на экономику Казахстана и не допустить использование территории Казахстана для обхода санкций. Поэтому эти позиции не меняются, не поменялись, они будут, конечно же, использоваться при оценке любых потенциальных новых инициатив", - подчеркнул Василенко.

Отметим, что Европейский Союз ввёл против России восемь пакетов санкций и сейчас работает над девятым. В конце мая Еврокомиссия выступила с предложением рассматривать обход санкций как преступление против Евросоюза. В Европе отметили, что мера направлена на гарантирование "фактической конфискации" активов физических и юридических лиц, которые нарушают санкционные меры.