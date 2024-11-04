Казахстан назвали страной с одними из самых низких цен на дизтопливо

Казахстан вошёл в первую десятку стран мира с самыми низкими ценами на дизельное топливо. Такие данные приводит портал Global Petrol Prices, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным портала, Казахстан замыкает список стран с наиболее доступными ценами на.дизель. В этот список также входят Иран, Ливия, Венесуэла, Ангола, Египет, Кувейт и Малайзия.

Среди стран СНГ в первую десятку попал Туркменистан, заняв седьмую позицию. Россия находится на 14-ом месте.

В то же время самые высокие цены на дизельное топливо отмечены в Гонконге, Монако и Исландии.