Казахстан назвали страной с одними из самых низких цен на дизтопливо
Сегодня, 09:37
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Сегодня, 09:37Сегодня, 09:37
36Фото: iarex.ru
Казахстан вошёл в первую десятку стран мира с самыми низкими ценами на дизельное топливо. Такие данные приводит портал Global Petrol Prices, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно данным портала, Казахстан замыкает список стран с наиболее доступными ценами на.дизель. В этот список также входят Иран, Ливия, Венесуэла, Ангола, Египет, Кувейт и Малайзия.
Среди стран СНГ в первую десятку попал Туркменистан, заняв седьмую позицию. Россия находится на 14-ом месте.
В то же время самые высокие цены на дизельное топливо отмечены в Гонконге, Монако и Исландии.
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