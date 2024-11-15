Казахстан назвали одной из стран с самым дешевым интернетом

Казахстан включили в топ-10 стран мира с самым дешевым интернетом (девятое место). Сообщается, что по доступности Сети республика опередила Россию, Турцию и Китай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на рейтинг Internet Accessibility Index от MoneySuperMarket.

Аналитики выяснили, что в Казахстане в среднем Гигабайт обходится пользователям Сети в 0,61 доллара, тогда как в России, Турции и Китае этот показатель достигает 0,69, 0,79 и 0,90 доллара, соответственно.

По мнению экспертов, это связано с тем, что Казахстан умело сочетает государственные инвестиции в цифровую инфраструктуру с усилиями местных операторов связи по расширению Сети, в том числе в отдаленных и сельских регионах.

"Если рассмотреть региональную динамику, то можно заметить, что Центральная Азия и Восточная Европа, включая Казахстан, Россию, Украину и Турцию, удерживают одни из самых низких цен на интернет в мире. Например, Россия, несмотря на экономические санкции, предлагает пользователям интернет по цене 0,69 доллара за 1 ГБ, что ставит ее на 12 место в рейтинге. Турция, столкнувшаяся с экономической нестабильностью, все же предлагает интернет за 0,79 доллара за 1 ГБ, что также значительно дешевле по сравнению с большинством западных стран. В противоположность таким странам, как США и Канада, где стоимость 1 ГБ данных варьируется от 5 до 7 долларов, Казахстан вместе с соседними государствами демонстрирует значительное преимущество в цене. Стоимость 1 ГБ интернета в Казахстане в 10 раз ниже, чем в Соединенных Штатах", – говорят аналитики.

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