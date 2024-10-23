Казахстан назвали одной из лучших стран для путешествий

Lonely Planet (издательство путеводителей) объявило Казахстан одной из лучших стран для путешествий, информация отражена в ежегодном рейтинге Best inTravel 2025, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Ежегодно эксперты Lonely Planet проводят тщательный отбор направлений, основываясь на рекомендациях путешественников, сотрудников, авторов и других профессионалов в сфере туризма. В 2025 году выбор пал на Казахстан, который выделяется среди других стран своей богатой историей, разнообразными ландшафтами и уникальным культурным наследием.

"Включение Казахстана в рейтинг Best in Travel2025 такого авторитетного издания, как LonelyPlanet, отражает растущий интерес во всем мире к туризму Казахстана. Продолжая продвигать аутентичную культуру и разнообразную природу страны на международном уровне, мы остаемся приверженными принципам устойчивого туризма", ― сказал Ержан Еркинбаев, вице-министр туризма и спорта РК. "Best in Travel 2025 — это наша последняя версия ежегодного любовного послания миру. Мы гордимся теми направлениями, которые включили в это издание, и рады делиться глубоким пониманием и местными знаниями, лежащими в основе наших рекомендаций. Мы уверены, что наш список вдохновит путешественников на новые открытия в следующем году", ― отметила старший вице-президент по контенту и исполнительный редактор LonelyPlanet Нитя Чамберс.

Казахстан, который вошел в этот престижный список, описывается как страна, где переплетаются древние традиции и современность, а каждый посетитель может найти для себя что-то уникальное.

"Казахстан — это не просто место для посещения, это целый мир, который нужно открыть, путешествие, которое стоит совершить, и история, частью которой вы станете. Шелест древнего Шелкового пути ощущается на бескрайних степях, окружающих казахстанские города", ― написано в публикации Lonely Planet.

Известные мировые тревел-издания высоко оценивают туристский потенциал Казахстана. Ранее "Conde Nast Traveler" и "Wanderlust" включили Казахстан в топ мировых дестинаций для путешествий в 2024 году. Также город Алматы вошел в топ-52 лучших туристских направлений по версии The New YorkTimes.