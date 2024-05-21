Казахстан назвал состав боксёров на заключительный отбор Олимпиады-2024
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В сборной Казахстана по боксу объявили состав спортсменов, которые выступят в последнем лицензионном турнире перед Олимпиадой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Сегодня сборная Казахстана прибыла в Таиланд. 24 мая в Бангкоке начнётся Второй Всемирный лицензионный турнир. На участие в соревнованиях подали заявки 600 боксеров из 133 команд. На парижскую Олимпиаду в 13 весовых категориях имеется 248 лицензий, включая оставшуюся 51 лицензию на финальный лицензионный турнир (23 у женщин, 28 у мужчин)", - сообщили в федерации.
На данный момент мужская сборная Казахстана не имеет лицензии только в одной весовой категории. Мухамедсабыр Базарбайулы выступит в Бангкоке в весе до 63,5 килограмма.
В женской сборной Казахстан представят пять спортсменок:
- 50 кг — Назым Кызайбай;
- 54 кг — Улжан Сарсенбек;
- 60 кг — Римма Волосенко;
- 66 кг — Наталья Богданова;
- 75 кг — Валентина Хальзова.
23 мая будет проведена жеребьёвка и определены первые соперники. Соревнования продлятся до 2 июня.
Самое читаемое
- Правила прохождения воинской службы изменятся в Казахстане
- Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова
- Стала известна причина крушения вертолёта с президентом Ирана
- Штрафы за плохие дороги выписали чиновникам в Шымкенте
- Врачи достали горсть червей из печени 7-летнего мальчика в Туркестанской области