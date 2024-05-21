Казахстан назвал состав боксёров на заключительный отбор Олимпиады-2024

В сборной Казахстана по боксу объявили состав спортсменов, которые выступят в последнем лицензионном турнире перед Олимпиадой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Сегодня сборная Казахстана прибыла в Таиланд. 24 мая в Бангкоке начнётся Второй Всемирный лицензионный турнир. На участие в соревнованиях подали заявки 600 боксеров из 133 команд. На парижскую Олимпиаду в 13 весовых категориях имеется 248 лицензий, включая оставшуюся 51 лицензию на финальный лицензионный турнир (23 у женщин, 28 у мужчин)", - сообщили в федерации.

На данный момент мужская сборная Казахстана не имеет лицензии только в одной весовой категории. Мухамедсабыр Базарбайулы выступит в Бангкоке в весе до 63,5 килограмма.

В женской сборной Казахстан представят пять спортсменок:

50 кг — Назым Кызайбай;

54 кг — Улжан Сарсенбек;

60 кг — Римма Волосенко;

66 кг — Наталья Богданова;

75 кг — Валентина Хальзова.

23 мая будет проведена жеребьёвка и определены первые соперники. Соревнования продлятся до 2 июня.