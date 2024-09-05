Казахстан нацелен на укрепление связей с Ближним Востоком и Северной Африкой - Токаев
Сегодня, 19:43
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Сегодня, 19:43Сегодня, 19:43
45Фото: akorda.kz
Глава государства принял президента Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамида аль-Халифу. В ходе встречи рассмотрены вопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества по финансированию инвестиционных проектов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна придает стратегическое значение партнёрству с Фондом ОПЕК по международному развитию, так как нацелена на укрепление связей с регионом MENA (Ближний Восток и Северная Африка).
Абдулхамид аль-Халифа поделился планами по финансированию таких ключевых секторов, как газохимическая отрасль, транспорт, управление водными ресурсами и здравоохранение.
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