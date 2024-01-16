Казахстан настроен на дальнейшее сотрудничество со Всемирным банком - Смаилов
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Стороны обсудили вопросы проведения совместных проектов в области развития экономики, внедрения цифровизации, защиты окружающей среды.
Как отметил глава правительства, на протяжении более 30 лет сотрудничества в республике успешно реализовано 48 совместных проектов на сумму более восьми миллиардов долларов. На сегодня в работе шесть активно действующих проектов.
По его словам, партнерство со Всемирным банком направлено на поддержку проводимых в Казахстане реформ для достижения более инклюзивного и устойчивого развития. Ярким примером этому является Программа совместных экономических исследований, которая успешно реализуется уже на протяжении более 20 лет.
"Правительство Казахстана настроено на дальнейшее углубление сотрудничества со Всемирным банком", — подчеркнул Алихан Смаилов.
В свою очередь Татьяна Проскурякова отметила, что организация активизировала подготовку новых проектов по линии РК, чему способствовали переговоры, проведенные в августе прошлого года. Это в том числе касается программы правительства по подключению отдаленных населенных пунктов к Интернету.
"Мне кажется, это будет очень хороший пример для всех стран Центральной Азии. Я думаю, что роль Казахстана как регионального лидера будет укрепляться", — сказала она.
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