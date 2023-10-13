Казахстан намерен закупить авиатопливо у китайского НПЗ

Авиакомпания Air Astana и PetroChina International Kazakhstan подписали Меморандум о стратегическом партнёрстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как сообщили в компании, документ предусматривает сотрудничество по вопросам поставок авиакеросина, а также ведение работы по созданию инфраструктуры и переходу на международный стандарт авиационного топлива Jet A-1.

Стороны также обсудили возможность импорта Jet A-1 и экологически чистого авиационного топлива (SAF) напрямую с нефтеперерабатывающих заводов Китая.

"Наша авиакомпания активно расширяет маршрутную сеть и наращивает авиапарк новыми самолетами. Поддержка партнеров в вопросах топливообеспечения станет подспорьем для дальнейшего роста и развития Air Astana. В рамках своей стратегии ESG авиакомпания стремится внедрять инновационные и экологически устойчивые инициативы в авиации", - отметил президент группы компаний Air Astana Питер Фостер.

В авиакомпании отметили, что основным преимуществом Jet А-1 является его низкая пожаро-опасность, низкий состав отработанных газов при выбросах в атмосферу и увеличение межремонтного цикла авиационных двигателей. Отличие мирового брэнда Jet A-1 от применяемых в Казахстане марок ТС-1/РТ состоит в основном в технологии производства и хранении.