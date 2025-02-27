Министерства энергетики, финансов, внутренних дел и Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана подготовили проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz. Он регламентирует шестимесячный запрет на вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана, в том числе в государства ЕАЭС.

Проект соответствующего нормативного акта размещен на правительственном портале "Открытые НПА".

"На сегодняшний день в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления "народного" автобензина АИ-92 и дизтоплива. По информации правоохранительных органов, ежемесячные объемы "серого" экспорта и перетоков ГСМ под видом „товаров прикрытия“ достигают от 10 до 45 тысяч тонн, что связано с разницей в ценах — в Казахстане цены ГСМ ниже, чем в сопредельных странах, на 17−166%. Более того, в рамках Соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов Казахстан вынужден импортировать нефтепродукты на условиях беспошлинных поставок и, соответственно, учитываются требования российской стороны по запрету реэкспорта ГСМ за пределы ЕАЭС. Таким образом, требуется усиление контроля за вывозом нефтепродуктов под видом „товаров прикрытия“, в т. ч. за пределы ЕАЭС", — заявили в Минэнерго РК.

Обсуждение проекта приказа доступно до 14 марта.