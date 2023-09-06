Казахстан намерен увеличить экспорт в Италию до 1 млн долларов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с заместителем Председателя Совета министров – министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, который приехал в Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

По данным пресс-службы кабмина, двусторонний товарооборот между Казахстаном и Италией в прошлом году вырос почти на 55%, достигнув порядка $15 млрд.

Италия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Казахстана в мире и занимает первое место среди стран ЕС. Общий приток инвестиций за последние 17 лет достиг $7,3 млрд. По итогам прошлого года их объем вырос почти в 2,5 раза и составил порядка $300 млн.

"Тем не менее, мы видим значительный потенциал для наращивания торговли. Мы готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Италию по 110 товарным позициям на сумму свыше $900 млн", — сказал Алихан Смаилов.

Антонио Таяни также обозначил готовность Италии укреплять отношения с Казахстаном в различных направлениях, отметив, что приоритетом при этом являются торговля, энергетика и промышленность.

"Мы готовы открывать совместные предприятия, запускать новые казахстанские компании в Италии. Мы также хотели бы создать бизнес-совет, который бы способствовал еще более крепкому сотрудничеству между нашими предприятиями", — сказал он.

Глава МИД Италии отметил важность открытия нового итальянского института культуры в Алматы, который будет способствовать увеличению обмена студентами между двумя странами.