Казахстан и Узбекистан: обсуждены перспективные направления сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров сообщил, что Казахстан и Узбекистан продолжают укреплять сотрудничество во всех направлениях, опираясь на общность истории, культуры и традиции добрососедства, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня наши двусторонние отношения вышли на совершенно новый уровень. Казахстан заинтересован в укреплении всестороннего и многогранного сотрудничества с Узбекистаном по всему спектру межгосударственных связей. Безусловно, главным стержнем нашего взаимодействия является торгово-экономические взаимосвязи", - сказал на Казахстанско-Узбекском Деловом совете Алибек Куантыров.

По его данным, в прошлом году товарооборот между странами достиг более 4 млрд долларов. Поручено довести этот показатель до 10 млрд долларов.

"Существенный прогресс достигнут в сфере промышленной кооперации, которая является драйвером нашего сотрудничества. В настоящее время промышленная кооперация предусматривает 60 проектов на общую сумму 2,6 млрд долларов, из которых 55 проектов на территории Казахстана и 5 проектов на территории Узбекистана. Успешно реализованы 11 совместных проектов на сумму 144 млн долларов. На стадии реализации находятся 3 совместных проекта на сумму 181 млн долларов", - добавил вице-министр.

Сегодня, по его словам, прорабатываются 46 проектов на сумму порядка 2,3 млрд долларов.

"Данная динамика свидетельствуют об эффективности нашей с вами работы. В этом ключе промышленной кооперации, я считаю, что важнейшим шагом на пути создания совместного продукта для экспорта на рынки третьих стран является скорейшая реализация проектов Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". Он станет не только примером эффективного промышленного взаимодействия, но и ключевой площадкой активно развивающегося Центрально-Азиатского экономического коридора "Север-Юг", - уверен он.

Указал вице-министр и на огромные возможности по дальнейшему развитию и наращиванию сотрудничества во многих приоритетных отраслях.

"Всё ещё не раскрыт весь потенциал нашего взаимодействия во многих секторах экономики. Поэтому предлагаю совместно проработать проекты в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, водопользования и экологии, образования и других отраслях", - призвал Алибек Куантыров.

Отдельно отметил большой транзитный и логистический потенциал Казахстана, который гарантирует выход на рынки Китая, ЕАЭС, Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока.

"Концепцией развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года предусмотрено создание и развитие 5 трансграничных хабов (Хоргосский узел, Каспийский узел, Евразия, МЦПК "Центральная Азия", ИТЛК), которые станут центрами притяжения инвесторов и позволят увеличить рост несырьевого экспорта на 30% с соседними странами. Мы заинтересованы в развитии транзитно-транспортного потенциала в регионе, модернизации транспортных коридоров, и открытии новых маршрутов. Об этом свидетельствует подписание нами Меморандума о создании и развитии международного транспортного коридора "Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан", - резюмировал он.

Следует отметить, что меморандум подписан 1 ноября 2023 на полях международного транспортного форума ШОС РК, РФ и РУ. На сегодня Беларусь выразила намерение о присоединении к данному меморандуму.