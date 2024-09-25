Казахстан намерен стать равноправной частью мирового информационного пространства

О том, как Казахстану стать равноправной частью мирового информационного пространства, в кулуарах Astana Media Week рассказал вице-министр культуры и информации Канат Искаков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Казахстан уже вошёл в мировое информационное пространство. У нас есть ряд телеканалов, которые вещают в зарубежных странах. У нас открывается офис Euronews, есть блогеры. Мы уже часть мирового информационного пространства. Другое дело - какая мы его часть, ведомая, равноправная или ведущая. Это нужно четко понимать", - сказал вице-министр.

По словам Искакова, для того, чтобы стать равноправными членами мирового информационного пространства, нужно формировать, генерировать и распространять собственный контент.