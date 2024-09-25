Казахстан намерен стать равноправной частью мирового информационного пространства
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О том, как Казахстану стать равноправной частью мирового информационного пространства, в кулуарах Astana Media Week рассказал вице-министр культуры и информации Канат Искаков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Казахстан уже вошёл в мировое информационное пространство. У нас есть ряд телеканалов, которые вещают в зарубежных странах. У нас открывается офис Euronews, есть блогеры. Мы уже часть мирового информационного пространства. Другое дело - какая мы его часть, ведомая, равноправная или ведущая. Это нужно четко понимать", - сказал вице-министр.
По словам Искакова, для того, чтобы стать равноправными членами мирового информационного пространства, нужно формировать, генерировать и распространять собственный контент.
"Для этого он должен быть качественный, актуальный и современный. Это всё в наших руках. Мы, как уполномоченный орган, делаем всё для этого. Вторая часть, это наши партнёры - каналы или другие СМИ. Формирование качественной, актуальной и достоверной информации является основой формирования нашей информационной безопасности. Соответственно нашего равноправного и полноценного места в мировом информационном пространстве", - отметил Канат Искаков.
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