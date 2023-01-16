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akorda.kz Сегодня, 19:11
130
Сегодня, 19:11
130
Фото: akorda.kz

Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл в ОАЭ встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports Group по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспиийском море и подписание соглашения о стратегическом партнёрстве с национальной компанией "ҚазМұнайГаз".

Глава государства отметил, что Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии и в Каспийском регионе и проводит работу над диверсификацией транспортных направлений. В частности, наша страна активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север-Юг.

Мухаммед Аль-Шамиси поблагодарил президента за встречу и рассказал о планах по сотрудничеству с казахстанскими компаниями. Abu Dhabi Ports рассчитывает установить взаимовыгодное партнёрство и предоставлять различные морские услуги и решения в Каспийском море и в регионе в целом, а также в транспортно-логистической отрасли.

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#политика #Касым-Жомарт Токаев #ОАЭ
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:11
130
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